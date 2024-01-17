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Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı'na AYM üyesi Rıdvan Güleç seçildi

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#AYM#Resmi Gazete#Rıdvan Güleç
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına AYM üyesi Rıdvan Güleç seçildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2024 01:10

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı'na Anayasa Mahkemesi (AYM) üyelerinden Rıdvan Güleç’in seçilmesine ilişkin AYM kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına ve Başkanvekilliğine Seçme Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci ve 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesi uyarınca 16 Ocak'ta seçim yapıldı. Yayımlanan karara göre, Anayasa Mahkemesi Üyesi Rıdvan Güleç, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına seçildi. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekili ise Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar oldu.

 

 

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#AYM#Resmi Gazete#Rıdvan Güleç

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