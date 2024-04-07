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Uyudukları sırada kurşuna dizdi aile dehşeti

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#Sancaktepe#Yusuf Fırat#Sabiha Fırat
Uyudukları sırada kurşuna dizdi aile dehşeti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2024 07:00

Yusuf Fırat, uyuyan annesi, babası, erkek kardeşi ve ikiz kardeşine kurşun yağdırdıktan sonra aynı tabancayla kendini vurdu. Olayda 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

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İSTANBUL Sancaktepe’de, Yusuf Fırat (19) dün sabah 08.00 sıralarında, Veysel Karani Caddesi Hidayet Sokak’ta 4 katlı binanın giriş katında ailesiyle birlikte yaşadığı eve geldi. Yusuf Fırat, uyudukları sırada annesi Sabiha Fırat, babası Murat Fırat, ikiz kız kardeşi Zehra Fırat ve erkek kardeşi Bilal Fırat’a tabancayla defalarca ateş etti. Şüpheli, daha sonra aynı tabancayla intihara kalkıştı. Baba Murat Fırat, olayın ardından evin yakınındaki bakkala giderek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Haberi alan aile yakınları ve mahalle sakinleri olay yerine koştu.

BABASI YARDIM İSTEDİ

Şüphelinin annesi Sabiha Fırat ve erkek kardeşi Bilal Fırat olay yerinde hayatını kaybederken, babası Murat Fırat, ikiz kız kardeşi Zehra Fırat ve kendisi ağır yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından baba Murat Fırat’ın bakkaldan yardım istemek için yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay anında evde olmayan Yusuf Fırat’ın diğer ağabeyi ise olay yerine gelerek gözyaşlarına boğuldu.

 
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#Sancaktepe#Yusuf Fırat#Sabiha Fırat

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