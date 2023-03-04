Uyuduğu araçta enkaz altında kaldı, 30 saatte kurtarıldı

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Osmaniye'den eşi ve oğluyla Hatay'a giden Gülnaz Er, Kahramanmaraş merkezli depreme uyuduğu minibüste yakalandı. Altına park ettikleri apartman, minibüsün üzerine yıkıldı. Eşi ve oğlu araçtan sağ çıkarken, Gülnaz Er'in bacakları enkazda sıkıştı. Depremin ardından Konya'dan Hatay'a giden UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) görevlileri, minibüste sıkışan Er'e ulaştı. Ekipler, 30 saat boyunca Er'i uyanık tutup, kurtardı. O anlara ait görüntüler ortaya çıktı.