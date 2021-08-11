Uykusuz şoför kazaları bitmiyor

Kaza yerinde fren izine rastlanılmazken, otobüsün takografına göre süratli olmadığı belirlendi. Görgü tanıklarının ifadelerinde, otobüs şoförünün direksiyon başında uyukladığını ve yolu ortalayarak gittiğini, arkadan korna basılınca da panikleyip kendi şeridine geçmek isterken aracın kontrolünü kaybettiğini söylediği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

UZMAN ELİNDE GÜVENLİ MERDİVEN ALTINDA ÖLDÜRÜCÜ: KAPLAMA LASTİK

Şehirlerarası sefer yapan otobüslerin karıştığı ölümlü kazaların nedenleri hakkında birçok soru işareti gündeme geldi. Bunlardan biri de otobüslerde kullanılan kaplama lastikler oldu. Otobüs firmaları maliyetleri nedeniyle sıfır lastik almak yerine eski lastiklerini kaplama yaptırıyor. Bu işlemin uzman kişilerce yapılmaması faciaya neden oluyor. Bir lastiğin kaplama yapılabilmesi için 4 yaşını aşmaması ve lastik özelliğini kaybetmemesi gerekiyor. Lastiğin ise 5 milimetreye kadar aşınmış olması lazım. Ayrıca kaplama yapılacak lastikte tahribat, jantın temas ettiği yerlerde aşınma ve deforme olmaması gerekiyor.



DOĞUDAN GETİRİYORLAR

Lastik Kaplamacıları Derneği Başkanı Mustafa Soyyiğit, “Çok ucuz olduğu için Doğu ülkelerinden kaçak lastik getiriliyor. Bu lastiklere kaplama bile yapılmaması gerekiyor. Merdivenaltı kaplamacılar var. Bunlar karkas lastik bulamadığından bu kalitesiz lastiklere kaplama yapıyorlar. Ülkemizde kullanılmış lastik ithalatı yasağı kaldırılmalıdır” diye konuştu.

İleri sürüş uzmanı Alptekin Işıkalp ise “Maliyet açısından uygun ama çok ilkel bir yöntem, önermiyorum” dedi.



ÖLÜME GÖTÜREN TAKOGRAF HİLELERİ

Hürriyet’e konuşan takograf uzmanı ve Güvenli Ulaşım İnisiyatifi Platformu üyesi Bilal Yeşil, takograf hilelerinin nasıl yapıldığını şöyle anlattı: “Takograf kartları, sürücüye özel mesai kontrol saatidir. Çiplidir, bir başkasının kullanması suçtur. Takograf; sürüş ve dinlenme sürelerini ve sistemdeki arızalar ile yanlış işlemleri sürücü kartına ve hafızasına kaydeder. Firmalar da sürücü kartındaki verileri 28 günde bir, takograf hafızasındaki bilgileri de 90 günde bir indirmek ve 12 ay saklamak zorundadır. Maalesef Türkiye’de bunu yapan firma sayısı çok az çünkü denetim yok.”



Eskiden kullanılan analog tipi takograflarda; sigara izmariti sıkıştırarak makineyi şaşırtmak gibi yöntemler kullanıldığını belirten uzmanlar, kullanılması zorunlu yeni model dijital takograflardaysa, uzaktan kumanda ve farklı kişilere ait ehliyetlerle verilerin değiştirildiğini belirtiyor.

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