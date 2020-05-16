Uyku Nedir? Uyku Evreleri Nelerdir

Ortalama bir insan ömrünün yaklaşık olarak %30’unun uykuda geçtiği biliniyor. Bu süreçte insan, dışarıdan gelen uyarılara yanıt verilebilir bir durumda olduğu için de uyku diğer bilinçsizlik şekillerinden ayrılıyor.

Uyku Nedir?

Uyku, dışarıdan gelen uyarılarının bir kısmının algılanamadığı ve tepki verme yetisinin de zayıfladığı bir dinlenme durumudur. Uyku esnasında vücuttaki çoğu organın da etkinliği azalmakta ve beyin de bir miktar durgunluk yaşamaktadır. Ancak bu durgunluk beynin çalışmayı durdurduğu anlamına gelmez. Beyin, uyuma sırasında yalnızca etkinlik türünü değiştirir.

Yeterli uyku süresi kişinin; yaşı, günlük fiziksel aktiviteleri ve sağlık durumuna göre değişmektedir. Yeterli ve kaliteli uyku alınmadığında ise yorgunluk ve sinir hali gibi bazı belirtilerle karşılaşılmaktadır. Hatta uykusuzluğun ilerlediği durumlarda unutkanlık tarzındaki tehlikeli problemler de oluşabilmektedir.

Uyku Evreleri Nelerdir?

Uyku, gece boyunca farklı faaliyetlerin gözlendiği 4 ayrı evreden oluşur. Bu evreler ve vücutta meydana gelen değişiklikler ise aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

- 1. Evre: Uykunun ilk aşamasıdır. Burada; hafif bir uyku hali gözlenir, vücut yavaşça rahatlamaya başlar ve nefes alışverişi de yavaşlar. Uykuya tamamen dalana kadar, bu evrede birkaç kez gidip gelindiği görülür.

- 2. Evre: Bu evrede beyin dalgalarının oldukça yavaşladığı belirtilir. Bunun yanı sıra uyuyan bireyin göz hareketleri de tamamen duru.

- 3. Evre: Derin uyku aşamasına girildiği evredir. Kişinin herhangi bir göz ya da vücut hareketi yapmadığı görülür. Bu aşamada bulunan insanları uyandırmak da oldukça zor olur. Bu evrede vücuttaki hasarlı bölgeler onarılır ve önemli fizyolojik süreçlere girilir.

Uykunun ilk 3 evresi birbirine yakın sayılabilecek kademeli faaliyetleri içerir. Uykunun son evresi ise bunlardan farklı olarak daha çok zihinsel davranışları ilgilendirir.

- 4. Evre: Bu aşama aynı zamanda REM uykusu olarak da bilinir. Bu aşamadaki bireyin nefesi yüzeysel, kan basıncı ise yüksektir. Rüyaların bu evrede oluştuğu bilinir. Uykunun bu aşamasında tüm kaslar felçtir. Gün içerisinde öğrenilen her şey burada tekrar edilir.