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Ahmet ÇÖTELİ/KOVANCILAR(Elazığ),(DHA)
Haber Giriş: 05.05.2020 - 10:33,Son Güncelleme:

Uygulamadan kaçan uyuşturucu şüphelileri kovalamacayla yakalandı

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Uygulamadan kaçan uyuşturucu şüphelileri kovalamacayla yakalandı
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ELAZIĞ'da, polisin yol kontrol uygulamasından kaçan 2 kişi yapılan takip sonucu yakalanırken, araçtan attıkları 81 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerden 1'i uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.

Kovancılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenlediği yol kontrol uygulaması sırasında bir aracın aniden akaryakıt istasyonuna girerek, uygulamadan kaçtığını tespit etti. Şüpheli aracın yakalanmasına yönelik harekete geçen ekipler, yaptığı takiple aracı durdurdu. Araçta bulunan A.Ç. ile F.Ç., gözaltına alınırken, şüphelilerin kaçtıkları sırada araçtan attıkları 81 gram metamfetamin de ele geçirildi.

Emniyetteki sorguları tamamlan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan A.Ç., uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanırken, F.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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