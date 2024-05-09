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Uygulama atölyesiyle kürsüye hazırlık

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#ÇAĞLAYAN Adliyesi#İstanbul Adalet Sarayı#Hâkim Ve Savcı Adayları
Uygulama atölyesiyle kürsüye hazırlık
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 07:00

ÇAĞLAYAN’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda hâkim ve savcı adaylarının mesleki becerilerini pratikte de uygulamalarına imkân sağlamaları amacıyla uygulama atölyesi açıldı.

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Adliye içerisindeki D blokta, eksi 3’üncü katta kurulan uygulama atölyesinde kurgusal olaylar ele alınacak. Adaylar, 3 vakanın bulunduğu olay yeri inceleme bölümünde keşfe gitmiş gibi ve otopsi incelemiş gibi pratik yapabilecek. Hâkim ve savcı adaylarının kürsü heyecanını yenmek ve kendilerini geliştirmek amacıyla da kullanabilecekleri atölye sürekli açık olacak. Atölyenin açılış töreninde konuşan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz “Atölyede, hâkim ve savcı adaylarımızın teoride elde ettikleri bilgileri pratiğe çevirmesini istiyoruz. Yarın kura çektiklerinde, görev aldıkları yerlerde pratik bilgilerini sahada uygulamaya koymalarını ve adalet hizmetlerini daha iyi yerlere getirmelerini temenni ediyoruz” dedi.

 

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#ÇAĞLAYAN Adliyesi#İstanbul Adalet Sarayı#Hâkim Ve Savcı Adayları

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