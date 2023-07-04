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Üvey annesini boğarak öldürüp sulama kanalına atmıştı! Korkunç detay ortaya çıktı

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#Aksaray#Kadın Cinayeti#Çocuğa Taciz
Üvey annesini boğarak öldürüp sulama kanalına atmıştı Korkunç detay ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 11:08

Aksaray'da üvey annesi Şengül Keleş'i otomobil içinde boğarak öldürdükten sonra cansız bedenini sulama kanalına atan Özgür Keleş’in (20) tutuklanmasının ardından olayın detayları ortaya çıktı. Özgür Keleş’in 6 ay önce Şengül Keleş’in önceki evliliğinden olan 11 yaşındaki kızına taciz iddiasıyla tutuklandığı, kısa süre önce de üvey anne Keleş’in şikayetini geri almasıyla serbest bırakıldığı, mahkemedeki savunmasında ise "İntikamımı aldım" dediği öğrenildi.

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Laleli Mahallesi'nde 24 Haziran’da saat 21.00 sıralarında sulama kanalında hareketsiz yatan kadını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerince suyun az olması nedeniyle tabanı balçığa dönüşen kanaldan çıkarılan kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polis, yaptığı araştırmada kadının Şengül Keleş olduğunu belirledi. Keleş'in 6 ay önce 11 yaşındaki kızıyla birlikte bir ev kiralayıp, eşinden ayrı yaşamaya başladığı tespit edildi. Keleş'in boşanma aşamasındaki eşi Yavuz Keleş ve üvey oğlu Özgür Keleş, şüphe üzerine gözaltına alındı.

Üvey annesini boğarak öldürüp sulama kanalına atmıştı Korkunç detay ortaya çıktı

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BOĞARAK ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Şüphelilerden Özgür Keleş, üvey annesi Şengül Keleş'i öldürdüğünü itiraf etti. Özgür Keleş ifadesinde, "Şengül Keleş'i, evin önünde araç içinde boğarak öldürdükten sonra sulama kanalına götürüp attım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Özgür Keleş, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı, babası Yavuz Keleş de adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Şengül Keleş'in, Özgür Keleş'ten sürekli şiddet gördüğü ve bu nedenle de zaman zaman hastaneye tedavi için başvurduğu öğrenildi. Şengül Keleş'in cenazesi ise Ulukışla köyünde toprağa verilirken, kızı ise yakınlarından alınıp devlet korumasına alındı.

Üvey annesini boğarak öldürüp sulama kanalına atmıştı Korkunç detay ortaya çıktı

TACİZDEN 6 AY HAPİS YATMIŞ

Özgür Keleş’in üvey annesi Şengül Keleş'in önceki evliliğinden olan 11 yaşındaki kızını taciz etmesi sonrası annenin şikayeti üzerine polis ekiplerince gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ve 6 ay cezaevinde tutuklu kaldığı öğrenildi.

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"İNTİKAMIMI ALDIM"

Öldürülmeden kısa süre önce de anne Keleş'in şikayetini geri alması sonucu Özgür Keleş tahliye edildi. Keleş'in üvey annesini öldürdükten sonra çıkarıldığı mahkemede "İntikamımı aldım" dediği öğrenildi.

Üvey annesini boğarak öldürüp sulama kanalına atmıştı Korkunç detay ortaya çıktı

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#Aksaray#Kadın Cinayeti#Çocuğa Taciz

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