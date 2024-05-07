‘Utanç davası’nda duruşma ertelendi

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Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında ‘evlendirilmesi’ ve cinsel istismara uğramasına ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Türkiye’nin gündemine oturan ve Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, Ekim 2023’te karara bağlanmıştı. Mahkeme, ‘zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan tutuklu olan sanık Kadir İstekli’yi 30 yıl, yine aynı suçtan tutuklu sanık baba Yusuf Ziya Gümüşel’i 20 yıl ve tutuksuz sanık anne Fatıma Gümüşel’i ise indirimle 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Dosyayı inceleyen İstanbul BAM 20. Ceza Dairesi’, yerel mahkemenin kararını hem esas, hem de usul yönünden bozmuştu.



MAHKEME MAZERETİ KABUL ETTİ



Bozma kararının ardından Anadolu 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün yeniden görülmeye başlanan duruşmaya, tutuklu sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel ile bazı sanık avukatları ve müşteki H.K.G.’nin avukatı katıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan Fatıma Gümüşel ile bazı sanık avukatları ise duruşmaya gelmedi. Duruşmaya gelmeyen avukatlar mazeret dilekçesi gönderdi. Mahkeme heyeti, sanıkların avukatlarının mazeretlerinin kabulüne karar vererek duruşmayı 10 Haziran tarihine erteledi.