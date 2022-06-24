Usturalı caniye 6 yıl

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Adana’nın Çukurova ilçesi, Mahfesığmaz Mahallesi’nde yaşayan A.O. (33), 2017’de bir arkadaşı aracılığıyla Sefer Bilal (31) ile tanışıp sevgili oldu. Sefer Bilal, iddiaya göre ilişkinin başında A.O.’ya hem psikolojik hem de fiziksel şiddet uyguladı. Bu duruma dayanamayan A.O., 5 ay sonra ilişkisini bitirdi. Ancak Sefer Bilal onun peşini bırakmadı. Tekrar sevgili olmak isteyen Sefer Bilal vücudunun her tarafına kadının adını ve sevgili olduğu tarihi yazdırdı, onu rahatsız etmeye devam etti. Barışma isteği bir kez daha reddedilen Sefer Bilal, bu kez A.O.’nun otomobiline kurşun yağdırdı. A.O. saldırıdan yara almadan kurtuldu.



4 KURŞUNLA YARALADI



2018 yılında da A.O. taksiye bindiği sırada Sefer Bilal’nin silahlı saldırısına uğradı. Bacağına 4 kurşun isabet eden A.O. hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Sefer Bilal de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. ‘Kasten yaralama’ suçlamasıyla yargılanan Sefer Bilal, 4 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Sefer Bilal, son olarak geçen yıl 28 Kasım’da takip ettiği A.O.’nun bir restorana girdiğini gördü, kadına saldırıp yüzünü usturayla kesti.

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Saldırgan kaçarken, A.O.’nun yüzüne 22 dikiş atıldı. Yakalanıp gözaltına alınan Sefer Bilal tutuklandı. Sefer Bilal hakkında Adana 29’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme heyeti Sefer Bilal’i, ‘haksız tahrik’ ve ‘iyi hal indirimi’ uygulanmaksızın 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.