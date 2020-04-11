‘Üstünüzde bir virüs bulutu var’

KORONAVİRÜSE karşı alınan tedbirler kapsamında park ve sahillerde oturmak, yürümek, spor yapmak, balık tutmak yasaklandı. Yaklaşık 2 haftadır da ülke genelinde vatandaşlar ‘Evde kal’ çağrılarına ve yasaklara büyük oranda uyum gösterdi. Ancak beklendiği gibi havaların ısınmasıyla, yasaklar da yavaş yavaş delinmeye başlandı. Halkın yine büyük çoğunluğu evinde kalmaya devam ederken, dün özellikle İstanbul’da güneşin açmasını fırsat bilenler park ve sahillere çıktı.

KOŞARKEN EN AZ 10 METRE

İşte uzmanlar tam da yürüyüş ve spor yapmak için dışarı çıkanları uyarıyor. Hollanda ve Belçika’da yapılan bir araştırma, kapalı ortamlardaki 1.5 metrelik sosyal mesafenin koşu, yürüyüş ve bisiklete binmek gibi dışarıda yapılan faaliyetler sırasında yeterli olmayabileceğini ortaya koydu. Belçika’daki Leuven Katolik ve Hollanda’daki Eindhoven Teknik Üniversiteleri’ndeki uzmanların ortaklaşa yürüttüğü araştırmaya göre, koşan ya da yürüyüş yapan bir kişi nefes verir ya da öksürürse bu damlacıklar havada kalıyor.

Bu sırada arkadan gelenler de oluşan damlacık bulutunun içinden geçiyor. Bu nedenle uzmanlar, yürüyüş sırasında en az 4-5 metre, bisiklete binme ya da koşu sırasında da en az 10-20 metrelik bir mesafe bırakılmasını tavsiye ediyor.