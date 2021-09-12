Üstü yol, altı tarih

İSTANBUL Fatih Unkapanı’nda Ragıp Gümüşpala Caddesi'nde her gün binlerce aracın geçtiği yolda, İSKİ’nin yaptığı kazı çalışmaları sırasında 5'inci yüzyıla ait Bizans dönemi kalıntıları bulundu. Zeminin 1 metre 20 santim altında bulunan kalıntılarla ilgili çalışmaları yürüten İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Rahmi Asal, “Bu durum bize de bir yandan sürpriz oldu. Bir yandan da olmadı. Öncelikle bu kalıntılar nedir diye biz de bir inceledik. Yapının görüntüsü itibarıyla muhtemelen Bizans dönemine ait Haliç Surları olduğuna kanaat getirdik. Yüzde 90 kanaatimiz bu yönde” dedi.



‘1500 YILLIK DİYEBİLİRİZ’

Kalıntının temelinin Horosan harçlı moloz taşlarla yapıldığını belirten Asal, “Yaklaşık 6 metre yüksekliğinde ve 2 metre kalınlığında bir duvar ile karşı karşıyayız. Kalıntı, aslında sandık duvar tipinde. Alt tarafta Horosan harçlı yığma taş dolgu ile bir temel oluşturulmuş. Onun üzerinde ise bir kesme taşla apartman dediğimiz bir hat oluşturulmuş. En son kısımda ise almaşık duvar tekniği kullanılmış. Kalıntı muhtemelen MS 5'inci yüzyılda inşa edildi. Duvarı yaklaşık 1500 yıllık olarak düşünebiliriz. Bu durum İSKİ için biraz kötü oldu. Çünkü İSKİ'nin çalışmaları durdu. Ancak bizim için bu duvar çok güzel bir kalıntı oldu” şeklinde konuştu.

DETAYLI İNCELENECEK

İSKİ ile birlikte duvar için kazıya devam edeceklerini söyleyen Asal, “Kalıntı için en son yaptığımız kurul toplantısında gereken bütün rölöve ve restorasyon çalışmalarının yapılması için karar aldık. Aynı zamanda kurulda bu bölge dışındaki yerlerde İSKİ'nin çalışmalarına devam etmesine karar verdik. Biz de bu çalışmayı İSKİ ile birlikte tamamlayacağız ve bölge koruma kuruluna götüreceğiz. Bölge koruma kurulu burada bulunan hattın gidişatı, duvarla ilişkisi değerlendirilip esas karar o zaman verilecek” ifadelerini kullandı.

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