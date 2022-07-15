Üstgeçit sapığı

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İstanbul Maltepe’ye bağlı Küçükyalı Mahallesi’nde 7 Temmuz günü öğle saatlerinde, Bahaddin Ç. (26) kıyafetlerini aniden çıkararak üstgeçitten geçen 25 yaşındaki üniversite öğrencisi kadına saldırdı. Üzerine atladığı kadının kıyafetlerini de çıkarmaya çalışan Bahaddin Ç., kadının çığlık atması ve çevredekilerin kendilerine yaklaşması sonucu olay yerinden kaçtı. Kıyafetlerini giyip minibüse binen şüpheli, polis ekiplerinin aracı durdurmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

KAN DONDURAN İFADE

Bahaddin Ç.’nin Emniyet’teki ifadesinde Küçükyalı Mahallesi’ne gezmeye gittiğini, üstgeçitten geçerken gördüğü kadını beğendiğini belirterek, “Hoşuma gitti, bunun üzerine peşinden gittim. Giderken üzerimdeki tüm kıyafetleri çıkardım ve kadına arkadan sarıldım. Birlikte yere düştük ve kadının üzerindeki elbiseleri çıkartmaya çalıştım. Amacım kendisine tecavüz etmekti. Sıcak olduğu için yanlış kararlar aldım, pişmanım” dediği öğrenildi.

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CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyet’teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirilen Bahaddin Ç. burada savcıya ifade verdi. Savcılık şüpheliyi ‘cinsel saldırı’ suçundan tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk etti. Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği, Bahaddin Ç.’nin sevk edildiği suç maddesinden tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.