‘Usta’ya ‘edebi’ doktora

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Ankara Bilim Üniversitesi akademik yıl açılışı nedeniyle üniversite kampusunde tören düzenlendi. Törende, Türk edebiyatı alanındaki özgün eserleri ile ülkemizin kültür ve düşünce dünyasına katkılarından dolayı Doğan Hızlan, fahri doktora diplomasına layık görüldü. Törende, Hızlan’ın hayatı ve eserlerinin yer aldığı bir video gösterisi de sunuldu. Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir, ‘Fahri Doktora Diploması’nı Doğan Hızlan adına Hürriyet Gazetesi muhabiri Selçuk Böke’ye takdim etti.