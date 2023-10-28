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‘Usta’ya ‘edebi’ doktora

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#Doğan Hızlan#Ankara Bilim Üniversitesi#Doktora
‘Usta’ya ‘edebi’ doktora
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2023 07:00

Hürriyet Gazetesi yazarı Doğan Hızlan’a Ankara Bilim Üniversitesi tarafından, “Türk Edebiyatı Alanında Fahri Doktora Ünvanı” verildi.

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Ankara Bilim Üniversitesi akademik yıl açılışı nedeniyle üniversite kampusunde tören düzenlendi. Törende, Türk edebiyatı alanındaki özgün eserleri ile ülkemizin kültür ve düşünce dünyasına katkılarından dolayı Doğan Hızlan, fahri doktora diplomasına layık görüldü. Törende, Hızlan’ın hayatı ve eserlerinin yer aldığı bir video gösterisi de sunuldu. Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir, ‘Fahri Doktora Diploması’nı Doğan Hızlan adına Hürriyet Gazetesi muhabiri Selçuk Böke’ye takdim etti.  

 

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#Doğan Hızlan#Ankara Bilim Üniversitesi#Doktora

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