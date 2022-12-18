Usta fotomuhabiri Ergin Konuksever hayata veda etti

Haberin Devamı

Samsun’da 1937 yılında dünyaya gelen Ergin Konuksever, İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü Bölümü’nden mezun olup 1956 yılında Vatan gazetesinde mesleğe adım attı. Ardından Yeni Sabah, Hürriyet, Akşam, Günaydın, Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerinde çalışan Konuksever, Sovyetler Birliği’nin, Afganistan’ı işgali, İran-Irak, Arap-İsrail, ABD-Irak savaşlarında tarihi fotoğraflar çekti. 1968 kuşağının öğrenci eylemlerini, kanlı pazarı, Deniz Gezmiş, Mahir Çayan ve arkadaşlarını, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nı fotoğrafladı. Basın şeref kartı sahibi ve mesleki birçok ödülü bulunan Ergin Konuksever, 24 Kasım’dan bu yana tedavi gördüğü Göztepe Şehir Hastanesi’nde 85 yaşında hayatını kaybetti. Konuksever’in cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Levent Camisi’nde düzenlenecek cenaze töreni ardından Feriköy Mezarlığı’nda defnedilecek.

Haberin Devamı

PARKANIN HİKÂYESİ



Deniz Gezmiş’in bugün herkesin yakından tanıdığı ikon haline gelen parkalı fotoğrafını çeken isim Ergin Konuksever... Aynı zamanda Deniz Gezmiş’in yakın dostu da olan Konuksever, bir röportajda, “O zamanlar NATO’da görev yapan çok subay arkadaşım vardı. Parka getirirlerdi bana. Bende birkaç tane olurdu, biri de Deniz’in payına düştü! 17 Mart 1971’de Deniz’i aylar sonra görmüştüm. Birkaç cümle konuşmak istedim ama onu hızla götürdüler. Sadece deklanşöre basabilmiştim. Çektiğim fotoğraf ile aslında Deniz’e veda etmişim. Parkasının içinde dimdik duruyordu. Şimdi bu fotoğrafa baktığımda boğazım düğüm düğüm oluyor” sözleriyle parkanın hikâyesini anlatmıştı.