Üst araması yapmak isteyen polisi bıçakladı, ayağından vurularak yakalandı

Olay, öğle saatlerinde Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede uçucu madde kullanan kişinin çevredekileri rahatsız ettiği ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Yusuf Ö.'yü uyararak üst araması ve kimlik kontrolü için yanına çağırdı. Yusuf Ö., üzerini aramak isteyen polislere bıçakla saldırdı, polis memuru Mehmet K.'yi boğazından bıçakladı. Olayın ardından kaçmaya çalışan Yusuf Ö., başka bir polis memuru tarafından ayağından tabancayla vurularak etkisiz hale getirildi. Bölgeye takviye polis ekipleri sevk edilirken, yaralı polis memuru Mehmet K., Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne, madde bağımlısı Yusuf Ö. ise Gaziantep Üniversite Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olaya tanıklık eden vatandaşlar, yaralanan polis memurunun üst araması yapmak istediği sırada madde bağımlısı kişi tarafından bıçaklandığını ifade etti.

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