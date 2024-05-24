Üsküdar'daki silahlı kavgada yeni gelişme: 12 gözaltı

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Olay, 20.10 sıralarında Ünalan Mahallesi, Ayazma Caddesi, Özcan sokakta bulunan kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, bir gün önce çocuklar arasında çıkan kavganın ardından aralarında oluşan husumeti sonlandırmak için iki aile, kafede bir araya geldi. Görüşme sırasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Caddeye taşan çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 5 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili 3’ü yaralı 12 kişiyi gözaltına aldı. Mahallede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin soruşturması devam ediyor.

Çatışmanın yaşandığı kahvehanenin yanındaki pastane sahibi Osman Şimşek "Kahvehanede çatışma olmuş, geldiğimde olay bitmişti. Bizim pastaneyle alakalı bir durum yok. Silahlarla bayağı sıkmışlar. En az 20-30 el sıkmışlar." diye konuştu.

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"ÇOCUKLARIN OKULDA BAŞLAYAN BİR KAVGASIYMIŞ"

Kahvehanenin olduğu binanın sahibi Şadi Aydın, "Çocuklar arasında bir problem varmış. Problemi gidermek için toplanmışlar. Kahvehaneci de çay vermiş, gerekli ikramda bulunmuş. Barış için toplanmışlar. Silah varmış gelenlerde. Çocukların okulda başlayan bir kavgasıymış. Öyle kan davalık gibi bir durum yok" dedi.