Üsküdar’daki saldırıda iki gözaltı

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Salacak Sahili’nde bulunan yapının imara aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı. İBB, Üsküdar meydan düzenlemesi içinde kalan 431 ada 40 parseldeki kaçak olduğu belirtilen kafeyi yıkmak için harekete geçti. Mahkemeye başvuran işletme sahibinin yürütmeyi durdurma talebi, İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

Mahkemenin İBB'yi haklı bulması üzerine yıkım için harekete geçen İBB ekipleri, işletme sahipleri tarafından saldırıya uğradı. İBB'nin 3 personelinin darp edildiği saldırıda, İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten yüzünden yaralandı. Saldırının ardından Ramazan Gülten hastaneye kaldırılırken, polis konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda kafe personeli olduğu tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.