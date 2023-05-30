Üsküdar'daki kaçak yapı yıkımında İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten darbedildi

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Üsküdar Salacak sahilinde bulunan yapının imara aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Üsküdar meydan düzenlemesi içinde kalan 431 ada 40 parseldeki kaçak olduğu belirtilen kafeyi yıkmak için harekete geçti.

Mahkemeye başvuran işletme sahibinin yürütmeyi durdurma talebi, İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkemenin İBB’yi haklı bulması üzerine yıkım için harekete geçen İBB ekipleri işletme sahipleri tarafından saldırıya uğradı.

3 İBB personelinin darbedildiği saldırıda, İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten yüzünden yaralandı. Gülten, ekiplerinin müdahalesiyle olay yerinden uzaklaştırıldı. Saldırının ardından Gülten hastaneye kaldırılırken, İBB olayla ilgili hukuki girişim başlattı.

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"İMAR MÜDÜRÜ RAMAZAN BEY DARBEEDİLDİ"

İBB Genel Sekreter Yardımcı Murat Yardımcı kaçak yapılarla ilgili açıklama yaparken, "Bulunduğumuz alan bildiğiniz gibi yaklaşık bir ay önce imar uygunsuzlukları nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkılan bir kafeydi. O gün burada yine sizlere şunu söylemiştim. Bu sadece bu kafeyle sınırlı değil. Yanı başında ve karşısında gördüğünüz kafelerle ilgili de yaklaşık 4 yıldır süren hukuki girişimlerimiz söz konusu bunlar muhtelif sebeplerle bugüne kadar sonuçlandırılamamış işlerdi. Bugün itibariyle elimize ulaşan yeni mahkeme kararı sonucunda mahkememiz idarenin işlemine devam edebileceğini ifade eden davacıların, yani kafe sahiplerinin yıkım işleminin durdurulmasına dair talebini reddetti ve biz de bugün itibariyle ilgili kamu kurumlarıyla, ki kaymakamlık üzerinden emniyet tedbiri alınması, İSKİ ve İGDAŞ üzerinden aboneliklerin iptal edilmesi hususlarında bildirimlerimizi yapmak suretiyle ekiplerimiz sabah itibarıyla burada hazırlıklarını yapar iken ne yazık ki üzücü bir hadiseyle karşılaştık ve arkadaşlarımız özellikle İmar Müdürü Ramazan Bey darbedildi. Şu anda hastanede tedavisi devam ediyor. Neyi bekliyoruz şu an itibarıyla? Mahkeme kararını yerine getirebilmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri olarak polisin önlem almasını bekliyoruz. Emniyet güçlerinin. Bunun için de bir gerekli süreç kaymakamlığa sabah yazdığımız yazının bir parafla Emniyet Müdürlüğü'ne havale edilmesi ve polisin de bu talimatla burada gerekli önlemleri almasını bekliyoruz. O gerekli önlemlerin alınmasını müteakiben burada zabıta tedbir müdürlüğü ekiplerimiz yıkım işlemini, arkada gördüğünüz kafe için gerçekleştirecek" diye konuştu.