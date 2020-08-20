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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 20.08.2020 - 10:58 | Son Güncelleme:

Üsküdar'da yağmura hazırlıksız yakalandılar

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Üsküdar'da yağmura hazırlıksız yakalandılar
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'un birçok noktasında yağmur başladı. Anadolu yakasında Üsküdar'da yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara koştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Anadolu yakasında Üsküdar ve boğaz çevresinde etkili olan yağmur nedeni ile vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı. Sabah işe gitmek için hazırlıksız çıkan vatandaşlar, otobüs duraklarına ve kapalı alanlara sığındı. Üsküdar Meydanı'nda şemsiyesi olmayan vatandaşlar ıslanmamak için kapalı alanlara koştu. Yağmurun ara ara İstanbul'da akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

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