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Üsküdar'da taciz iddiası... Market savaş alanına döndü

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#İstanbul#Üsküdar#Taciz İddiası
Üsküdarda taciz iddiası... Market savaş alanına döndü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 17:02

İstanbul Üsküdar'da çıkan kavgada bir kadın elindeki bıçakla market sahibini yaraladı. Olayın ardından kadının yakınları da markete gelerek ortalığı birbirine kattı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kadının taciz iddiasında bulunduğu öğrenildi.

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Olay, saat 10.30 sıralarında Validei Atik Mahallesi, Çinili Mescit Sokak'ta bulunan bir markette meydana geldi. Markete gelen T.B. ile market sahibi M.K. arasında tartışma çıktı. M. K.'yı bıçakla yaralayan T. B. olay yerinden yaya olarak ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan M. K., ambulansla Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının marketin önündeki görüntüleri bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, elinde bıçakla bir şeyler söyleyen kadının yaya olarak olay yerinden ayrıldığı görülüyor. 

KADININ YAKINLARI DÜKKANI BİRBİRİNE KATTI

Olayın duyulmasının ardından, kadının yakınları markete gelerek ortalığı bir birine kattı. Dükkanın camların kıran grup, önündeki motosiklete ve dolaplara da zarar verdi. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. 

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GÖZALTINA ALINAN KADINDAN TACİZ İDDİASI

Polis ekipleri tarafından olayda kullanılan bıçakla birlikte gözaltına alınan T. B.'nin ilk ifadesinde, M. K.'nin tacizde bulunduğunu öne sürdüğü öğrenildi. T. B.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, hastaneye kaldırılan M.K.'nın omzundan ve göğsünden bıçaklandığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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#İstanbul#Üsküdar#Taciz İddiası

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