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Harun UYANIK/Ä°stanbul (DHA)
Haber GiriÅŸ: 29.09.2020 - 16:39 | Son GÃ¼ncelleme:

Üsküdar'da sürücülerin dolu biriken yolda zor anlarÄ±

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Üsküdar'da sürücülerin dolu biriken yolda zor anlarÄ±
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Ä°stanbul ÃœskÃ¼dar'da sokakta biriken dolu nedeniyle otomobiller mahsur kaldÄ±, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler zor anlar yaÅŸadÄ±.

ÃœskÃ¼dar Cumhuriyet Mahallesi'nde bir sokaÄŸÄ± ceviz bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde yaÄŸan dolu kapladÄ±. Adeta bir buz tabakasÄ±nÄ± andÄ±ran sokaktaki dolu nedeniyle otomobiller hareket etmekte zorlandÄ±. Ã‡evre sakinleri ilerlemekte gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§eken otomobillere yardÄ±m etti. AyrÄ±ca mahalleli, giderlerin tÄ±kanmasÄ±ndan dolayÄ± her yaÄŸmur ve dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nda maÄŸdur olduklarÄ±nÄ± dile getirdi.

ÃœskÃ¼darda sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin dolu biriken yolda zor anlarÄ±

''HER YAÄžMUR VE DOLU YAÄžDIÄžINDA BÃ–YLE OLUYOR''

Mahalle Sakini Serdar AÃ§, "Bir Ã¶nceki dolu yaÄŸdÄ±ÄŸÄ±nda da burasÄ± aynÄ± ÅŸekilde dolmuÅŸtu. Bu evin eÅŸyalarÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ±ndan Ã§oÄŸu atÄ±ldÄ±. Buradaki ev de keza aynÄ± ÅŸekilde olmuÅŸtu, duvarÄ± yÃ¼kselttiler, set yaptÄ±lar ama yeterli deÄŸil. Burada giderler var ama bir tÃ¼msek olmadÄ±ktan sonra her daim her yerden su geliyor. Dolu olduÄŸu zaman ve yaÄŸmur yaÄŸdÄ±ÄŸÄ± zaman giderler tÄ±kanÄ±yor, hep bÃ¶yle oluyor" dedi.

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ÃœskÃ¼darda sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin dolu biriken yolda zor anlarÄ±

"5 DAKÄ°KA Ä°Ã‡Ä°NDE BU HALE GELDÄ°"

Evi zarar gÃ¶ren DurmuÅŸ Ã–zbey, "5 dakika sÃ¼rmedi, doldu burasÄ±. Evi yeni aldÄ±k, her sene eÅŸya deÄŸiÅŸtiriyor buradaki insanlar. Ä°tfaiye gelmedi, Ä°SKÄ° gelmedi, vatandaÅŸ kendisi bir ÅŸeyler yapÄ±yor" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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