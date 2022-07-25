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Üsküdar'da servis aracının sıkıştırdığı İETT otobüsü bariyerlere saplandı

#Üsküdar#Kaza#İETT
Üsküdarda servis aracının sıkıştırdığı İETT otobüsü bariyerlere saplandı

Üsküdar'da servis aracının sıkıştırdığı İETT otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada bariyerler otobüse adeta ok gibi saplanırken, kaza sonrası servis sürücüsü olay yerinden kaçtı.

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Kaza, saat 19.30 sıralarında D-100 Karayolu Üsküdar Ünalan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Murat D. kontrolündeki 34 JC 6431 plakalı E-11 hat numaralı İETT otobüsü, bir servis aracının sıkıştırması sonucu yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle İETT otobüsüne bariyerler adeta ok gibi saplandı. Kaza sonrası servis aracının şoförü olay yerinden kaçtı. Otobüste bulunan 5 yolcu kazadan yara almadan kurtulurken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Üsküdarda servis aracının sıkıştırdığı İETT otobüsü bariyerlere saplandı

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#Üsküdar#Kaza#İETT

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