Üsküdar'da iş insanına büyük şok! Akılalmaz olay kamerada: Lüks aracı elini kolunu sallayarak çaldı, cadde ortasında yakalandı

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Olay Küçük Çamlıca Mahallesi Küçük Çamlıca Caddesi'nde meydana geldi. Şapkalı bir kişi önce çevreyi kontrol etti ardından tel örgülerden atlayarak, iş adamı Fuhat Karslı'ya ait evin bahçesine girdi. Evin garaj bölümüne inen şüpheli park halindeki araçlardan birini gözüne kestirdi.

Araca binen şüpheli olay yerinden kaçtı. Mağdurun ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, aracın yanı sıra mağdurun çantasından 20 bin lira nakit para çalındığını da belirledi.

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Diğer yandan Fuhat Karslı'ya ait aracın çalınmasının ardından, bir internet sitesine "Değerli arkadaşlar iş insanı Fuhat Karslı'ya ait olan araç çalınmıştır. Duyan ya da görenlerin emniyet güçlerine haber vermesi rica olunur " şeklinde ilan yayınlandığı öğrenildi.

ARAÇLA BİRLİKTE 20 BİN LİRAYI DA ALDI

İfadesi alınan işadamı Fuhat Karslı, hastaneye gitmek için garaja gittiğinde aracını göremediğini, bunun üzerine çalışanına haber verdiğini belirtti. Çalışanının da aracını almadığını öğrenen Karslı, hırsızlık olayını fark ettiğini belirtti.

İfadesinde oturduğu evin alt kapısının açık olduğunu da söyleyen Karslı, çantasından 20 bin lirasının çalındığını da belirtti. Bunun üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri şüphelinin Hakan A. olduğunu tespit etti.

Harekete geçen ekipler şüpheliyi 19 Mart Salı günü saat 16.30 sıralarında Küçük Çamlıca Caddesi'nde çaldığı araçta gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli karıştığı 2 farklı hırsızlık olayında çaldığı tablet ve hoparlörü de polis ekiplerine teslim etti.

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Hakan A. araç hırsızlığı sırasında aldığı 20 bin liranın ise, banka hesabında olduğunu söyledi. 3 farklı hırsızlık olayından gözaltına alınan Hakan A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin hırsızlık yaptığı ve polisler tarafından çaldığı otomobilde yakalandığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.