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Üsküdar'da iş insanına büyük şok! Akılalmaz olay kamerada: Lüks aracı elini kolunu sallayarak çaldı, cadde ortasında yakalandı

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#İstanbul#Fuhat Karslı#Küçük Çamlıca
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2024 14:04

Üsküdar’da 3 farklı hırsızlık olayına karışan şüpheli polis ekipleri tarafından çaldığı otomobilde yakalandı. Aracı çaldığı sırada 20 bin lira nalkit parayı da alarak kayıplara karışan şüphelinin yakalandığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Olay Küçük Çamlıca Mahallesi Küçük Çamlıca Caddesi'nde meydana geldi. Şapkalı bir kişi önce çevreyi kontrol etti ardından tel örgülerden atlayarak, iş adamı Fuhat Karslı'ya ait evin bahçesine girdi. Evin garaj bölümüne inen şüpheli park halindeki araçlardan birini gözüne kestirdi.

Üsküdarda iş insanına büyük şok Akılalmaz olay kamerada: Lüks aracı elini kolunu sallayarak çaldı, cadde ortasında yakalandı

Araca binen şüpheli olay yerinden kaçtı. Mağdurun ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, aracın yanı sıra mağdurun çantasından 20 bin lira nakit para çalındığını da belirledi.

Üsküdarda iş insanına büyük şok Akılalmaz olay kamerada: Lüks aracı elini kolunu sallayarak çaldı, cadde ortasında yakalandı

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Diğer yandan Fuhat Karslı'ya ait aracın çalınmasının ardından, bir internet sitesine "Değerli arkadaşlar iş insanı Fuhat Karslı'ya ait olan araç çalınmıştır. Duyan ya da görenlerin emniyet güçlerine haber vermesi rica olunur " şeklinde ilan yayınlandığı öğrenildi.

Üsküdarda iş insanına büyük şok Akılalmaz olay kamerada: Lüks aracı elini kolunu sallayarak çaldı, cadde ortasında yakalandı

ARAÇLA BİRLİKTE 20 BİN LİRAYI DA ALDI

İfadesi alınan işadamı Fuhat Karslı, hastaneye gitmek için garaja gittiğinde aracını göremediğini, bunun üzerine çalışanına haber verdiğini belirtti. Çalışanının da aracını almadığını öğrenen Karslı, hırsızlık olayını fark ettiğini belirtti.

Üsküdarda iş insanına büyük şok Akılalmaz olay kamerada: Lüks aracı elini kolunu sallayarak çaldı, cadde ortasında yakalandı

İfadesinde oturduğu evin alt kapısının açık olduğunu da söyleyen Karslı, çantasından 20 bin lirasının çalındığını da belirtti. Bunun üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri şüphelinin Hakan A. olduğunu tespit etti.

Üsküdarda iş insanına büyük şok Akılalmaz olay kamerada: Lüks aracı elini kolunu sallayarak çaldı, cadde ortasında yakalandı

Harekete geçen ekipler şüpheliyi 19 Mart Salı günü saat 16.30 sıralarında Küçük Çamlıca Caddesi'nde çaldığı araçta gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli karıştığı 2 farklı hırsızlık olayında çaldığı tablet ve hoparlörü de polis ekiplerine teslim etti.

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Üsküdarda iş insanına büyük şok Akılalmaz olay kamerada: Lüks aracı elini kolunu sallayarak çaldı, cadde ortasında yakalandı

Hakan A. araç hırsızlığı sırasında aldığı 20 bin liranın ise, banka hesabında olduğunu söyledi. 3 farklı hırsızlık olayından gözaltına alınan Hakan A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin hırsızlık yaptığı ve polisler tarafından çaldığı otomobilde yakalandığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. 

Üsküdarda iş insanına büyük şok Akılalmaz olay kamerada: Lüks aracı elini kolunu sallayarak çaldı, cadde ortasında yakalandı

 

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#İstanbul#Fuhat Karslı#Küçük Çamlıca

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