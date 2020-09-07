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Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 07.09.2020 - 11:53 | Son Güncelleme:

Üsküdar'da inanılmaz kaza... Neye uğradıklarını şaşırdılar

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İstanbul Üsküdar'da freni boşaldığı öne sürülen çekici kamyonunun çarptığı park halindeki otomobil kebapçı dükkânına girdi. Olay anında içeride bulunan 2 kişi kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle işyerinde hasar meydana geldi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Üsküdar'da meydana geldi. İddiaya göre sürücüsü Tevfik Öztürk'ün cadde üzerinde park ettiği 34 BV 6816 plakalı çekici kamyonunun freni boşaldı ve hareket etmeye başladı.

Bir süre ilerleyen kamyon, kebapçı dükkânı önünde yine park halinde bulunan 34 DY 4810 plakalı otomobile çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle kebapçı dükkânının içine girdi. Olay sırasında dükkânda bulunan bir çaycı ve dükkân sahibinin eşi kazadan şans eseri kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kadın, ambulansla hastaneye kaldırılırken otomobil kullanılmaz hale geldi. Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kebapçıda ise hasar oluştu.

Üsküdarda inanılmaz kaza... Neye uğradıklarını şaşırdılar


"EŞİMİ KENARA ALMASA BELİNDEN AŞAĞISI KOPMUŞTU"

Hastaneye kaldırılan kadının dükkân sahibinin eşi, "Arabada iki kişi oturuyormuş, otururken dizi mi değiyor, eli mi değiyor. İmdat freni aşağıya düşüyor ve bu arabayı alıyor dükkâna sokuyor. Dükkânın içinde eşim var. Kardeşimiz eşime, 'Abla gel çay içelim.' demiş. Benim eşimi iki çayla kenara alıyor. Otururken dükkânın içine arabalar giriyor. Yani kardeş, eşimi çayla kenara almasa benim eşimin belinden aşağısı kopmuştu. Adamın arabası kullanılmaz hale geldi. Dükkânımız hasar gördü. Eşimi, ambulansla gönderdim. Allah muhafaza can kaybı olmadı" dedi. 

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