×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Üsküdar'da İBB'nin imar şube müdürüne saldıran 2 kişi gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Üsküdar#İstanbul#Polis
Üsküdarda İBBnin imar şube müdürüne saldıran 2 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2023 12:43

ÜSKÜDAR'da kaçak kafe yıkımı sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten'e saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Üsküdar Salacak sahilinde bulunan yapının imara aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Üsküdar meydan düzenlemesi içinde kalan 431 ada 40 parseldeki kaçak olduğu belirtilen kafeyi yıkmak için harekete geçti. Mahkemeye başvuran işletme sahibinin yürütmeyi durdurma talebi, İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkemenin İBB'yi haklı bulması üzerine yıkım için harekete geçen İBB ekipleri işletme sahipleri tarafından saldırıya uğradı. İBB'nin 3 personelinin darbedildiği saldırıda, İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten yüzünden yaralandı. Gülten, ekiplerinin müdahalesiyle olay yerinden uzaklaştırıldı. Saldırının ardından Gülten hastaneye kaldırılırken, polis konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda kafe personeli olduğu tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Üsküdar#İstanbul#Polis

BAKMADAN GEÇME!

28 gün içinde iki kez hamile kaldı ve bebeklerini aynı anda doğurdu... ‘Anlattığımda insanlar çıldırmış olduğumu düşünüyor’

28 gün içinde iki kez hamile kaldı ve bebeklerini aynı anda doğurdu... ‘Anlattığımda insanlar çıldırmış olduğumu düşünüyor’

#Sağlık
Meteoroloji uyarmıştı Ankarada sel alarmı... Araçlar alt geçitlerde kaldı

Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'da sel alarmı... Araçlar alt geçitlerde kaldı

#Meteoroloji
Toplu taşımada bebek arabası tartışması: Hangi taraf haklı ‘Bebek arabalı kişiler engelli yolcu kapsamında değerlendirilir’

Toplu taşımada bebek arabası tartışması: Hangi taraf haklı? ‘Bebek arabalı kişiler engelli yolcu kapsamında değerlendirilir’

#Otobüste Bebek Arabası