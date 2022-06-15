Üsküdar'da gerginlik! İBB ve Üsküdar zabıtaları birbirine girdi

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Üsküdar Salacak Sahili'nde sabah saatlerinde İBB ve Üsküdar zabıtaları karşı karşıya geldi. Her iki taraf da alanın kullanımı üzerinde hak iddia ederken, taraflar arasında gerginlik çıktı. Gerginlik sırasında taraflar yumruk yumruğa birbirine saldırdı. Gruptakilerden bazıları darbedildi. Olay yerine çok sayıda polis geldi. Ekipler, tarafları ayırdı. Tarafların buradaki bekleyişleri sürüyor.

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