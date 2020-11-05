MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri Üsküdar'da denetime gelen polislerin de ateşi ölçüldü
GeriGündem Üsküdar'da denetime gelen polislerin de ateşi ölçüldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 05.11.2020 - 15:48 | Son Güncelleme:

Üsküdar'da denetime gelen polislerin de ateşi ölçüldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Üsküdar'da denetime gelen polislerin de ateşi ölçüldü
Abone Olgoogle-news

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Üsküdar sahilde bulunan kafe ve restoranlarda maske denetimi yapıldı. Polisler işletmelere girerken ateşleri ölçüldü.

Sosyal mesafeyi koruma, maske, el dezenfektanı kullanımı ve hijyen gibi konularda işletmeleri denetleyen Üsküdar Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kafe ve restoran çalışanlarına uyarılarda bulundu. Gerekli tedbirleri alan işletmelere teşekkür edilirken, kurallara uymayan ve eksiklikleri bulunan işletmeler ise uyarıldı. Polis ekipleri maske takan müşterilere duyarlı oldukları için teşekkür etti. Denetim için gelen polis ekiplerinin de işletmelere girerken ateşleri ölçüldü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle