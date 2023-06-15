×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Üsküdar'da balkondan kavgayı izlerken vurularak hayatını kaybetmişti! 2 kişi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Üsküdar#Silahlı Kavga#Cinayet
Üsküdarda balkondan kavgayı izlerken vurularak hayatını kaybetmişti 2 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 17:50

İstanbul Üsküdar'da evinin balkon penceresine çıkarak sokakta çıkan kavgayı izleyen 32 yaşındaki Fahrettin Turun, kalbine isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybetti. Olayın ardından kavgaya karıştıkları belirlenen 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Haberin Devamı

Olay, pazar günü saat 20.00 sıralarında Selami Ali Mahallesi, Selamsız Külhanı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Kavga edenlerden bazıları rastgele silahla ateş etmeye başladı. Sesler üzerine, 4 katlı binanın 4. katında oturan Fahrettin Turun, balkon penceresine çıktı. Gruptakilerden birinin silahından çıkan kurşun Turun'un kalbine isabet etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Turun, hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Turun hayatını kaybetti.

2 çocuk babası olduğu öğrenilen Turun Üsküdar'da toprağa verildi. Turun'un öldürülmesiyle ilgili yapılan çalışmada, kavgaya karıştıkları belirlenen N.K. ve G.K. olay yerinde gözaltına alındı. Şüpheliler emniyette verdikleri ifadede M.İ.K. ile O.Ö. arasında kız meselesi yüzünden kavga çıktığını söyledi. Bunun üzerine M.İ.K. ve O.Ö. de ekiplerce yakalandı. Olay yerinde 1 adet dolu fişek, 2 adet boş kovan ve 1 adet bıçak ele geçirildi. 

Haberin Devamı

İKİ KİŞİ SİLAHLARIYLA BİRLİKTE YAKALANDI

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda ayrıca, kavgaya karıştıkları belirlenen F.İ. isimli kadın ile E.P., N.Ö.C. ve A.K. isimli şüpheliler de aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, yaptıkları incelemelerde olaya karışan F.K. ve E.Y.'yi de olaydan sonra silahla beraber yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden M.İ.K. ve O.Ö. serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen N.K., G.K., E.P., ve F.İ. de serbest kalırken silahla yakalanan F.K. ve E.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözden KaçmasınDiyarbakırda dehşet 9 kişi hayatını kaybettiDiyarbakır'da dehşet! 9 kişi hayatını kaybettiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Üsküdar#Silahlı Kavga#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

Mısırdaki kaplan köpek balığı saldırısı korkuttu... Ülkemize de gelir mi Türkiyede hangi türler bulunuyor

Mısır'daki kaplan köpek balığı saldırısı korkuttu... Ülkemize de gelir mi? Türkiye'de hangi türler bulunuyor?

#Köpek Balığı Saldırısı
ZAYIFLAMA İĞNELERİ DOSYASI | Kontrolsüzce kullanılıyor, reçetesiz satılıyor, zayıflamak uğruna riskleri göz ardı ediliyor

ZAYIFLAMA İĞNELERİ DOSYASI | Kontrolsüzce kullanılıyor, reçetesiz satılıyor, zayıflamak uğruna riskleri göz ardı ediliyor

#Sağlık
10 yılda 375 bin kilometre yol yaptı... Dünyayı uçmadan gezen adam Thor Pedersen

10 yılda 375 bin kilometre yol yaptı... Dünyayı uçmadan gezen adam Thor Pedersen

#Seyahat