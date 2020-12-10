Üsküdar Sahili'nde sosyal mesafeli balık avı

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliği'ne gönderilen "Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirler" konulu yeni genelgede, "Sahil bantlarında olta balıkçılığı faaliyetinde bulunan kişiler arasında en az üç metre mesafe bırakılacak. Bu doğrultuda gerekli yer işaretlemeleri (boya, yapışkan yer etiketi vb.) ilgili mahalli idare birimince ivedilikle yapılacak. Belediyelerce olta balıkçılığı faaliyeti icra edilen her bir alan için zabıta personeli, alan sorumlusu olarak belirlenecek. Alan sorumlusu zabıta personeli, kişilerin sadece belirlenmiş alanlar içerisinde olta balıkçılığı yapmalarını sağlayacak" şeklinde belirtilmişti.

BALIKÇILAR ALINAN KARARLARDAN MEMNUN



Üsküdar Sahili'nde balık tutmaya gelenler, yayınlanan yeni genelgeden memnun olduklarını belirttiler. Balık tutmaya gelen vatandaşlar, yayınlanan yeni genelgeyle düzenlemeler faaliyete geçmeden sosyal mesafeye uygun bir şekilde balık tuttular. Üsküdar sahilde balık tutan Kamil Güney "Şu anda Üsküdar'dayız, balık tutuyoruz. Mesafelerimiz üç metre. Dün akşam televizyonda dinledik. İçişleri Bakanımız uyardı. Üçer metre mesafeyle tutacağımızı söyledi. Biz de onu uyguluyoruz aramıza kimse sokmuyoruz. Bu mesafede koruyoruz kendimizi." dedi.



Kamil Karataş ise, "Dün akşam genelge yayınlandı. Sosyal mesafeyi koruyorduk. Mesafe korumayan arkadaşların da mesafeyi korumalarını istiyoruz. İnşallah bu hastalık kısa zamanda bitecek. Biz de rahat rahat balığımızı tutacağız." şeklinde konuştu