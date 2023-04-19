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Üsküdar sahilinde kaçak yapılar yıkıldı

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#Kaçak Yapı#Üsküdar#Kafe
Üsküdar sahilinde kaçak yapılar yıkıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2023 14:02

Üsküdar Salacak Sahili'nde bulunan kafe ile restoranların yıkımı sabah yaşanan gerginliğin ardından tamamlandı.

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Üsküdar Salacak Sahili'ndeki tarihi Kuşkonmaz Camii'nin bitişiğindeki kafe ve restoranların yıkımı için sabah saatlerinde Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri çalışma başlattı. Zabıta ekipleri, yıkım kararı alınan kafe ve restoranların çevresine bariyer yerleştirdi. Ekipler büfe ve kafe sahiplerinin tepkisiyle karşılaştı. Belediye ekipleri, bir büfenin sökümü için çalışmalarına başlarken silahlı bir kişi de büfenin üstüne çıktı. Belindeki silahı çıkaran bu kişi, çalışanların aşağı inmesini istedi. Üsküdar Belediyesi ekipleri bunun üzerine sahilden alanından ayrıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra İBB ekipleri geldi. Silahla yıkımı engellemeye çalışan T.S. adlı kişi ise yakalandı. T.S.'nin elindeki silahın kurusıkı olduğu kaydedildi.

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Arsa sahibi Kani İrfan Pişkin, yıkımın İBB ekipleri tarafından yapılmasına izin verdiğini açıklamasının ardından İBB ekipleri kafe ve restoranların tahliyesine başladı. İşyerindeki eşyalar ekipler tarafından elden ele dışarı çıkarıldı. İBB ekipleri içeride tahliye işlemine devam ederken Üsküdar Belediyesi'ne ait iş makineleri yıkım çalışmalarına başladı. Kısa sürede kafe ve restoranların yıkımı tamamlandı. Yıkım alanına gelen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, "Bugün itibariyle tablo nedenini bilmediğimiz bir şekilde olması gerektiği hale dönüştü. Bugün kaymakamlığa bir kere daha yazdığımız geçen hafta iki kez yazdığımız minvaldeki yazının aynısını yazdık. Emniyet güçleri dün olduğu gibi karşımızda değil yanımızda bulundu ve yıkım işlemini arkada gördüğünüz üzere gerçekleştiriyoruz." dedi.

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#Kaçak Yapı#Üsküdar#Kafe

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