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Üsküdar Çekmeköy Metro hattında arıza

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#Metro#Arıza#Üsküdar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2023 08:12

Üsküdar-Çekmeköy Metro hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle Üsküdar-Yamanevler istasyonları arasında seferler yapılamıyor. 

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Metro İstanbul'un twitter hesabından yapılan paylaşımda, “M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yamanevler-Çekmeköy istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi. Yaşanan arızanın kumanda merkezinden kaynaklandığı öğrenilirken, istasyondan çıkan vatandaşlar Üsküdar Yamanevler istasyonları arasında yapılan ücretsiz İETT seferleri ile yoluna devam etti. Otobüs durağında yoğunluk oluştu. 

Üsküdar Çekmeköy Metro hattında arıza



Yamanevler istasyonundan çıkan bir vatandaş, “Anlamadım, ben de işe nasıl gideceğimi düşünüyorum. Altunizade’ye gidiyordum. Oradan Metro ile Fikirtepe’ye gidecektim. Aşağıdaki beyefendiler sadece arıza olduğunu, çıkıp otobüse binmemizi söylediler. Otobüse ya da taksiye bineceğim bilmiyorum" dedi.

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#Metro#Arıza#Üsküdar

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