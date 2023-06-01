Üsküdar Çekmeköy Metro hattında arıza

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Metro İstanbul'un twitter hesabından yapılan paylaşımda, “M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yamanevler-Çekmeköy istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi. Yaşanan arızanın kumanda merkezinden kaynaklandığı öğrenilirken, istasyondan çıkan vatandaşlar Üsküdar Yamanevler istasyonları arasında yapılan ücretsiz İETT seferleri ile yoluna devam etti. Otobüs durağında yoğunluk oluştu.