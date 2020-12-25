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UŞAK (İHA)
Haber Giriş: 25.12.2020 - 10:02 | Son Güncelleme:

Uşak’ta trafik kazası;1 ölü

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Uşak’ta trafik kazası;1 ölü
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Uşak’ta, otomobiliyle aynı yöne seyir halinde olan TIR'a arkadan çarpan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, sabaha karşı Uşak’ın Banaz ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ankara- Uşak karayolu üzerinde seyir halinde olan Refik Turhan (35) idaresindeki 34 BMM 594 plakalı otomobil, aynı yöne seyir halinde olan İsa H'nin (23) kullandığı 33 CDL 24 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Refik Turhan, Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Turhan, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı TIR sürücüsü İsa H. ise, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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