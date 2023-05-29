Uşak'ta masaj salonundaki cinayetin şüphelisi yakalandı

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Olay, Dikilitaş Mahallesi Barbaros Caddesi'nde, dün saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Masaj salonuna müşteri olarak gelen N.Ö. ile salon sahibi M.O. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, masaj salonunda 4 saat kalan N.Ö., hesaba itiraz etti. Çıkan tartışmanın uzaması üzerine N.Ö., işletme sahibi M.O.'yu bıçakla yaraladı.

N.Ö. daha sonra da onun yanında bulunan arkadaşı Özay Kavcı'yı tabancayla başından vurarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Kavcı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. M.O.'nun ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, olay ardından kaçan N.Ö.'yü, Sarayaltı Mahallesi'nde saklandığı evde yakalayıp, gözaltına aldı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen N.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.