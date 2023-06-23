Uşak’ta hibrit GES yatırımına imza attı

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Standart panellere göre yüzde 20 daha verimli, çift yüzeyli 155 bin panel kullanılan Uşak Hibrit GES’in, özellikle kış aylarında yerdeki kardan yansıyan ışıktan dahi enerjiüreterek maksimum performans sağlayacağını belirten Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Ömer Fatih Keha, “Uşak’taki mevcut rüzgâr santralımıza ek kaynak olarak kurulan GES’imiz ile ülkemizin en büyük kurulu gücüne sahip hibrit güneş enerji santralını hizmete aldık. Enerji üretimini en verimli şekilde sağlayacak tek eksen takip konstrüksiyon sistemine sahip projemizde, toplam 155 bin panel kullanıldı. Kullandığımız tüm paneller ‘çift yüzeyli’ panel teknolojisine sahip. Özellikle kış aylarında, yerdeki kardan yansıyan ışıktan dahi enerjiüreterek maksimum performans sağlamayı hedefliyoruz. Bu teknoloji sayesinde standart güneş panellerine kıyasla yüzde 20 daha fazla enerji üretmeyi öngörüyoruz. Yıllık 164 GWh enerji üretimi sağlanacak Uşak Hibrit GES ile 59 bin 420 hanenin yıllık elektrik ihtiyacı karşılanacak. Üretilen enerji ile de yıllık 106 bin 305 ton karbondioksit salınımının önüne geçmeyi planlıyoruz. Bu da yaklaşık 259 bin kızılçam ağacının emisyon miktarına eşit. Hibrit GES projelerimize yenilerini ekleyip, yarınlarımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.