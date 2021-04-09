Uşak Posta Kodu kaçtır? Uşak ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Posta kodları 5 haneli kodlardır. Posta kodlarında yer alan ilk 2 hane illerin plaka numaralarıdır. 2 hanenin devamına eklenen son 3 hane de illerde bulunan ilçelere göre farklılık gösteren kodlardır.

Uşak İlinin Posta Kodu Nedir?

Ülkemizdeki kargo sisteminin aksamadan devam etmesi posta kodları sayesinde mümkün olmaktadır. 5 haneli posta kodlarında bulunan ilk 2 hane il kodunu simgeler. Genel dağıtım merkezine gelen kargolar öncelikle bu ilk 2 haneye göre il il ayrıştırılır. Daha sonra varış iline ulaşan kargolar sondaki 3 haneye bakılarak ilçelere göre ayrışır ve varış adresine doğru yola çıkar. Uşak ilinin posta kodu 64000’dir.

Uşak İlçelerinin Posta Kodları Nelerdir?

Uşak ilinde 6 ilçe ve 72 mahalle bulunmaktadır. Uşak ilinde bulunan mahallelerin posta kodları da ilçe kodlarıyla aynıdır. İlçelerin kapsadığı mahalleler için de aynı kod kullanılır.

Banaz İlçesi - 64500

Eşme İlçesi - 64600

Karahallı İlçesi - 64700

Sivaslı İlçesi - 64800

Ulubey İlçesi - 64900

Uşak Merkez İlçesi - 64300

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