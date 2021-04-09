Uşak Posta Kodu kaçtır? Uşak ili ve ilçelerinin Posta Kodları
Posta kodları ülkemizdeki kargo sistemini düzenleyen 5 haneli kodlardır ve il - ilçe farklılığına göre değişkenlik gösterir. Posta kodları kargoların kısa sürede teslim adresine ulaştırılmasını sağlayan kodlardır. Uşak ilinin posta kodu kaçtır ve Uşak ilindeki ilçelerin posta kodları nelerdir? Uşak ili posta kodu ile ilgili merak edilenleri derledik.
Posta kodları 5 haneli kodlardır. Posta kodlarında yer alan ilk 2 hane illerin plaka numaralarıdır. 2 hanenin devamına eklenen son 3 hane de illerde bulunan ilçelere göre farklılık gösteren kodlardır.
Uşak İlinin Posta Kodu Nedir?
Ülkemizdeki kargo sisteminin aksamadan devam etmesi posta kodları sayesinde mümkün olmaktadır. 5 haneli posta kodlarında bulunan ilk 2 hane il kodunu simgeler. Genel dağıtım merkezine gelen kargolar öncelikle bu ilk 2 haneye göre il il ayrıştırılır. Daha sonra varış iline ulaşan kargolar sondaki 3 haneye bakılarak ilçelere göre ayrışır ve varış adresine doğru yola çıkar. Uşak ilinin posta kodu 64000’dir.
Uşak İlçelerinin Posta Kodları Nelerdir?
Uşak ilinde 6 ilçe ve 72 mahalle bulunmaktadır. Uşak ilinde bulunan mahallelerin posta kodları da ilçe kodlarıyla aynıdır. İlçelerin kapsadığı mahalleler için de aynı kod kullanılır.
Banaz İlçesi - 64500
Eşme İlçesi - 64600
Karahallı İlçesi - 64700
Sivaslı İlçesi - 64800
Ulubey İlçesi - 64900
Uşak Merkez İlçesi - 64300
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