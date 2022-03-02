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Ürünleri yetiştirmek için çakar açıp trafiğe çıktı... Cezadan kurtulamadı

#Çakar#İstanbul#Trafik

İstabul’da çakar taktığı otomobille ilerleyen kadın çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler üzerine harekete geçen sivil trafik ekipleri kimliğini tespit ettikleri kadına ceza yazıp otomobildeki çakarı söktü.

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Olay, geçen hafta salı günü Zeytinburnu Sahil Yolu’nda yaşandı. İnternet üzerinden çanta, ayakkabı ve cüzdan gibi ürünlerin satışını yapan Nevra G. "Arkadaşlar çakarlarımı yaktım, ürünleri yetiştirmem lazım, yine milyarlarca ürün aldım" dediği, çakar taktığı otomobilden çektiği cep telefonu görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Nevra G. paylaştığı görüntüyü 2 saat sonra sildi.

ÇAKAR SÖKÜLDÜ CEZA YAZILDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğün sivil trafik ekipleri, çakarlı aracı tespit ederek, sürücü Nevra G.'yi, polis merkezine getirildi. Otomobildeki çakar sökülürken sürücüye "Işıklı ve sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlarda takmak ve kullanmak" maddesinden Bin 823 lira idari para cezası yazıldı.

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#Çakar#İstanbul#Trafik

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