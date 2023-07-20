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Urla'daki yangın kontrol altına alındı

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#İzmir#Urla#Yangın
Urladaki yangın kontrol altına alındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2023 02:43

İzmir’in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

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Yangın, akşam saatlerinde Zeytineli Mahallesi’nde bulunan makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Alevleri gören vatandaşların durumunu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. 

Urladaki yangın kontrol altına alındı

Dozer, iş makinesi ve arazözler ile ekiplerin müdahalesinin ardından Yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, yangının çıkış nedeni ekipler tarafından araştırılıyor.

 

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#İzmir#Urla#Yangın