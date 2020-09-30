MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÜrgüp’te kaçak sigara operasyonu
GeriGündem Ürgüp’te kaçak sigara operasyonu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
NEVŞEHİR (İHA)
Haber Giriş: 30.09.2020 - 14:08 | Son Güncelleme:

Ürgüp’te kaçak sigara operasyonu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ürgüp’te kaçak sigara operasyonu
Abone Olgoogle-news

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak sigara ve kaçak nargile tütünü operasyonu yaptı.

Alınan bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ürgüp’te faaliyet gösteren iki farklı iş yerine yapılan operasyonda 17 bin 320 adet dolu makaron, 235 kilo 788 gram nargile tütünü, 34 bin 10 gram kıyılmış tütün, 20 adet elektronik nargile, 25 adet tabanca fişeği, 29 adet kaçak sigara, 4 kutu sigara kağıdı, 5 adet mükerrer kullanım olduğu değerlendirilen TAPDK bandrolü, 3 kutu sigara filtresi, 12 adet nargile kömürü ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından M.T.A. R.A. ve M.Y. gözaltına alınırken gözaltına alınan şüphelilere 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet etmek suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle