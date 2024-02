Ürdün saldırısına misilleme... ABD'den Irak ve Suriye'de hava saldırısı: 85'ten fazla hedef vuruldu  

Haberin Devamı

CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy, gelişmeye ilişkin şu bilgileri aktardı:

En sıcak açıklama ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan biraz önce geldi. Yapılan açıklamada; "ABD saatiyle 2 Şubat saat 00.00'da yani tam bir saat önce, ABD Merkez Komutanlığı güçleri İran İslam Muhafızları Ordusu, Kudüs Gücü ve bağlantılı milis gruplarına yönelik Suriye ve Irak'ta hava saldırıları düzenledi. ABD Askeri Kuvvetleri, aralarında ABD'den uçan uzun menzilli ağır bombardıman uçaklarında bulunduğu çok sayıda uçakla 85'ten fazla hedefi vurdu. Hava saldırılarında 125'ten fazla hassas mühimmat kullanıldı. Vurulan tesisler arasında komuta ve kontrol operasyon merkezleri, istihbarat merkezleri, roketler ve füzeler, insansız hava aracı depoları, lojistik ve mühimmat tedarik zinciri tesisleri yer alıyor" denildi.

Burada ABD medyasına konuşan bazı kaynaklara göre ABD'nin ağır bombardıman uçağı da kullandığı söyleniyor. Tabii burada 85 fazla hedefin Irak ve Suriye'de olduğu bahsediliyor. Tıpkı şu geçtiğimiz 6 gündür her gece, her akşam burada anlattığımız gibi ABD İran'ı vurmadı İran içinde. İran destekli grupları vurdu. Burada özellikle biz İran, İslam Muhafızlar Ordusu, Kudüs Gücü ve bağlantılı grupların vurulduğunu görüyoruz. Bunların Irak ve Suriye topraklarında vurulduğunu öğrendik CENTCOM'dan. Bu anlamda İran'a direkt olarak bir saldırı yok. Ancak gruplara bir saldırı var. Tabii şu an Amerikan medyasında konuşulan konulardan biri de şu; Acaba bu tek seferlik bir saldırı mıydı? Şu an için bitti mi? Bizim bugüne kadar aldığımız tüm açıklamalardan anladığımız şey şu; Pentagon olsun, Beyaz Saray olsun, Dışişleri olsun, çok katmanlı demişlerdi. Süreye yayılacak demişlerdi. Yani bunu bir ilk salvo. İlk dizi saldırılar olarak da görebiliriz. Bakalım önümüzdeki süreçte, örneğin yarın da bu saldırılar devam edecek mi? Ya da gece boyunca devam edecek mi...

BIDEN'DAN AÇIKLAMA: SALDIRI EMRİMLE YAPILDI

Yunus Paksoy ayrıca ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamasını şöyle aktardı:

ABD Başkanı Biden'ın açıklaması şu: Geçtiğimiz pazar günü Ürdün'de İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun desteklediği militan gruplar tarafından bir insansız hava aracının saldırısı sonucu üç Amerikan askeri öldürüldü. Bugün bu cesur Amerikalıların Hava Üssü'ndeki onurlu dönüş törenine katıldım. Ve her birinin ailesiyle konuştum...

ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün’deki dron saldırısında hayatını kaybeden 3 ABD askerinin cenazelerinin ülkeye getirilmesinin ardından Delaware eyaletindeki hava kuvvetleri üssünde düzenlenen askeri törene katıldı.

Bu öğleden sonra benim talimatım doğrultusunda ABD askeri güçleri, devrim muhafızları ve ona bağlı milislerin ABD güçlerine saldırmak için kullandığı Irak ve Suriye'deki tesislerdeki hedefleri vurdu. Cevabımız bugün başladı. Bizim belirlediğimiz zaman ve yerlerde devam edecek. ABD Ortadoğu'da ya da dünyanın başka herhangi bir yerinde çatışma peşinde değil. Ama bize zarar vermek isteyenler şunu bilsinler. Bir Amerikalıya zarar verirseniz karşılığını veririz.