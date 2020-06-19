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Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA)
Haber Giriş: 19.06.2020 - 11:43,Son Güncelleme:

Ünye'de sağanak hayatı felç etti

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Ünye'de sağanak hayatı felç etti
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ORDU’nun Ünye ilçesinde kısa süreliğine etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Ünye ilçesinde sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağışla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, menfezler taştı. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri gün içerisinde Samsun, Ordu ve Giresun'da kuvvetli yağış beklendiği uyarısında bulunarak, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

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