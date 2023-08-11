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İran doğumlu Behrüz Düdükkanlu, 2007’de terör örgütü PKK’ya katıldı. Bir grup teröristle ilk saldırıyı 26 Eylül 2015’te Giresun’un Güce ilçesinde jandarma komutanlığına yaptılar. Ardından da Trabzon ve Gümüşhane’de saldırılar devam etti. 11 Ağustos 2017’de Maçka’da Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik ve yanındaki 15 yaşındaki Eren Bülbül’ü de onlar pusuya düşürdü. Bu gruptaki teröristlerden bazıları operasyonlarda öldürüldü. Düdükkanlu ise 17 Mayıs 2019’da Giresun kırsalında Jandarmaya teslim oldu, tutuklandı. “İtirafçı” olup saldırıları ve hırsızlıklarıyla birlikte Eren’in nasıl şehit edildiğini anlattı. Ancak Eren’in şehit edildiği saldırıda yer almadığını, o sırada uzak bir noktada beklediğini iddia ediyordu. Savcılık bu savunmaya itibar etmedi, diğer suçları dışında Eren’in şehit edilmesinden dolayı da ceza istedi.

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HIRSIZLIK CEZASI

Giresun 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılama, 3 Şubat 2022’de tamamlandı. Mahkeme, Düdükkanlu’ya “Kamu görevlisini tasarlayarak kasten öldürme, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, hırsızlık” suçlarından birden fazla “müebbet hapis” ve 250 yıla yakın hapis cezası verdi. Eren Bülbül’ün evinden yapılan hırsızlık için de toplam 12 yıl hapis cezasına hükmetti. Ancak Eren Bülbül’ün ve Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik’in şehit edildiği saldırıdan beraat kararı çıktı. Mahkeme kararında “Dosyada somut delil bulunmadığı, olay yerinden ele geçen kovanların sanığın silahından atıldıklarına dair bir tespit bulunmadığı” belirtilirken CMK’nın “şüpheden sanık yaralanır” ilkesini içeren 223/2e maddesi de beraata dayanak gösterildi. Savcılık ise Eren Bülbül’ün şehit edildiği saldırı için “Sanığın cezalandırılması gerekirken beraatına karar verilmesi yasaya aykırı” diyerek kararı istinafa taşıdı. Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, “eksik soruşturma” gerekçesiyle kararı bozdu. Dosya, yerel mahkemeye geri döndü. Sanığın, Eren’in katledilmesinden de ceza alıp almayacağı henüz belli değil.