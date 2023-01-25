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UĞUR MUMCU’YA 30. YIL ÇİÇEKLERİ

Gazeteci-yazar UĞUR MUMCU, ölümünün 30. yıldönümünde bombalı suikasta uğradığı evinin önünde ve anıtmezarının başında karanfil ve mumlarla anıldı. Mumcu için birçok ilde de anma törenleri yapıldı. 24 Ocak 1993’te evinin önündeki otomobiline bomba konularak hain bir suikast sonucu yaşamını yitiren Mumcu için ilk anma töreni, evinin bulunduğu sokakta yapıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Mumcu’nun evinin bulunduğu sokağa akın eden vatandaşlar, buradaki Faili Meçhuller Anıtı’nda toplandı. Siyasilerin yanı sıra sivil toplum kuruluşu ve sendika temsilcilerinin de aralarında bulunduğu vatandaşlar Mumcu’nun yaşamını yitirdiği alana karafil bırakıp mum yaktılar. Tören alanına Mumcu’nun yazdığı kitapların kapak fotoğrafları ile cenaze töreninde çekilmiş büyük boy bir fotoğrafı asıldı. Buradaki törende Levent Üzümcü Tiyatrosu’nun hazırladığı “Unutma Bizi” adlı tiyatro oyununun da bir bölümü sergilendi.





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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da anma törenine beraberinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Grup Başkanvekili Özgür Özel ve milletvekilleriyle birlikte katıldı. Kılıçdaroğlu önce Mumcu’nun evine giderek eşi Güldal Mumcu, çocukları Özge Mumcu Aybars ve Özgür Mumcu ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, bu ziyaretin ardından Mumcu’nun eşi ve çocuklarıyla birlikte Mumcu’nun yaşamını yitirdiği alana ve anıta karanfiller bırakıp saygı duruşunda bulundu. Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grup toplantısındaki konuşmasında da Mumcu’yu anarak, “Kalemini satmayan yürekli bir gazeteciydi, kalpaksız Kuvayi Milliyeciydi. Kalemini satmadı, dik durdu, onurlu durdu ama hayatına kastettiler. Ama her yıl Mumcu’yu binlerce kişi saygıyla anıyorsa onun bıraktığı kalıcı iz daha sonraki gazetecilerin tümüne örnek olduğu içindir” dedi.

DİYARBAKIR’DA GAFFAR OKKAN VEFASI

24 Ocak 2001'de teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile koruma polisleri Atilla Durmuş, Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi ve Selahattin Baysoy, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı’nda şehit edildikleri yerde düzenlenen törenle anıldı. Törene İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, şube müdürleri ve Diyarbakır ile Sakarya’daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Programda dualar okunurken, şehitlerin vuruldukları yerde yapılan anıta karanfiller bırakıldı. Töreni bazı kişiler ise evlerinin penceresinden takip ederek dua etti. Pencere ve balkonlara şehit Gaffar Okkan’ın fotoğraflarının asıldığı görüldü.





İl Emniyet Müdürü Kaya, törende “Emniyet müdürümüzü ve meslektaşlarını şehit edenler bu kadim topraklar üzerine kin tohumlarını serpmek istemişlerdir. Ancak bu emellerine hiçbir zaman ulaşamayacaklardır. Şehadetinden sonra doğan yüzlerce çocuğa Ali Gaffar isimlerinin verilmesi, bu gönül bağlılığının bir göstergesidir. Bizler de şehitlerimizin kurduğu kardeşlik köprüsünü takip ederek halkımızın sevgi ve desteğiyle görevimizi ifa etme kararlılığındayız” diye konuştu Gaffar Okkan, Sakarya’nın Hendek ilçesindeki mezarı başında da dualarla anıldı.