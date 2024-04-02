Unutkan cani: İlk bıçak darbesini vurdum, sonrasını hatırlamıyorum... Eşini 4 bıçak darbesiyle katletmişti

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Hakkı Koca’nın otomobili yavaşlatmasını fırsat bilen Leyla Koca, araçtan inip kaçtı. Peşinden koşan Hakkı Koca, cebinden çıkardığı bıçakla eşini yaraladı. Hastaneye kaldırılan 4 çocuk annesi Leyla Koca yaşamını yitirdi, çevredekilerin etkisiz hale getirdiği Hakkı Koca ise tutuklandı. Savcılık soruşturması sonrası hakkında, ‘eşe ve kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Hakkı Koca’nın yargılanmasına Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı.

‘EŞİMİN SEVGİLİSİ VARDI’

Mahkemenin ilk duruşmasında ifade veren Hakkı Koca, “Leyla’nın, Mustafa Z. isminde sevgilisi vardı. Bunu biliyordum. Olay günü, otomobilimde birlikte gidiyorduk. Kendisi, telefonumu alıp sevgilisi ile konuştu. Daha sonra bana, ‘Mustafa’nın çocukları beni takip ediyor’ diyerek telefonu üzerime attı. Ben de Mustafa ile telefonda tartıştım. Bu sırada eşim araçtan inip koşarak uzaklaşmaya başladı. Ben de peşinden gittim. Arkamızdan gelen araçtan inen 1’i kadın 3 kişi, ellerinde demir çubuklarla bana saldırdı. Aldığım darbeler sonucu yerde olan Leyla’nın üzerine düştüm. Kendisini orada 1 kez bıçakladım, sonrasını hatırlamıyorum. Daha sonra vücudunda 4 bıçak darbesi olduğunu öğrendim” diye konuştu.

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Duruşmayı erteleyen mahkeme, Mustafa Z. ve diğer tanıkların dinlenmesine karar verdi.