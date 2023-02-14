Ünsal Ban, tekrar tutuklandı

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Sedat Peker'in, AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'na ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi, eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, 9 Ağustos 2022'de, Muğla'nın Milas ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ban, 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine Ban, 3 Eylül 2022'de tutuklandı. Ünsal Ban'ın, dün Ankara 37'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Kapalı görülen duruşmada Ünsal Ban ve taraf avukatları, hazır bulundu. Mahkeme, Ban'ın tahliyesine karar verdi.

TEKRAR TUTUKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında; Ünsal Ban, Ünal Ban, Gülcan Ban, Emre Buğra Ban, Ahmet Karakaş, Bülent Gürkan, İsmail Erdoğan, Levent Yurdakul ve Soner Gökten, dün akşam Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına ve toplanan diğer delillere dayanılarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından TUTUKLAMA talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ünsal Ban, kardeşi Ünal Ban, eski eşi Gülcan Ban, oğlu Emre Buğra Ban ve şoförü Ahmet Karakaş'ın tutuklanmalarına, diğer şüphelilerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.