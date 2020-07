Ünlü tatil merkezine üç günde 300 bin araç giriş yaptı... Plajlar doldu taştı

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Bodrum'da Kurban Bayramı'nın ilk günü yoğunluk oluştu. Son 24 saatte 90 bin, son 3 günde 300 bine yakın aracın giriş yaptığı ilçedeki oteller, koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen kapasitenin tam doluluk oranına ulaştı. Halk plajlarındaki bayram yoğunluğu da göze çarptı.



Öte yandan, belediye tarafından pandemi nedeniyle hayata geçirilen 'Güvenli alan' projesi kapsamında tüm işletmeler denetlendi. Polis ve jandarma ekipleri de havadan ve karadan 24 saat esaslı kontrollerini sürdürüyor. İlçe girişindeki Torba uygulama noktasında bölgeye giriş yapan araçlar denetlenerek, vatandaşların kimlik ve maske kontrolleri yapılıyor.



PLAJLAR DOLDU TAŞTI



Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı’nın ilk günü özellikle halk plajlarında yoğunluk arttı.



Plajlarda tatilcilerden bazılarının sosyal mesafe kuralına uyduğu, bazılarının ise uymadığı görüldü. Turizminin gözde merkezlerinden Bodrum’da bayram yoğunluğu başlayınca, plajlar dolup taştı.



3’ü mavi bayraklı olmak üzere 10 halk plajının bulunduğu bölgede, şemsiye ve şezlong arası mesafeler 3’er metre, bunların denize olan uzaklığı ise 5 metre olarak konumlandırıldı. Plajlarda vatandaşlardan bazıları masmavi suların keyfini sürdü, bazıları ise çocuklarıyla kumdan kale yaptı. Tatilcilerden kimileri sosyal mesafe ve maske kuralına uydu, uymayanlar ise polis ekipleri tarafından uyarıldı.



'BAYRAM TATİLİ MÜKEMMEL GEÇİYOR'



Gümbet sahilinde vakit geçiren tatilcilerden Ahmet İlkin, "Türkiye’nin gözde tatil beldesi olduğu için Bodrum’u tercih ettik. Tatilimizin ilk günü olmasına rağmen çok eğleniyoruz. Koronavirüs dolayısıyla eskisi kadar kalabalık olmasa da Bodrum çok keyifli. Tedbirler ve gerekli önlemler alınmış. Vatandaşlar belli yerlerde sosyal mesafe ve maske kurallarına uyuyor" dedi.



İstanbul’dan gelen ve denizin tadını çıkaran vatandaşlardan Burcu Özsoy, "Bayram tatili mükemmel geçiyor. Mesafeyi koruyarak, birbirimize dokunmayarak inanılmaz güzel bir tatil yapıyoruz. Bodrum her zaman benim evim gibi oldu. Denizde devirdaim olduğu için zaman geçirmeyi çok seviyorum. Aynı zamanda güneşlenmek ve D vitamini almak da çok keyifli" diye konuştu.



Tatilcilerden Yeliz Özsoy ise "Bayram tatili güzel geçiyor. Bodrum oldukça kalabalık. Sezonun tekrar açılmasına sevindik. Bodrum’u daha canlı ve hareketli olduğu için tercih ettik. Aynı zamanda Bodrum’un denizi de sıcak. Deniz kenarında olduğumuz için maske takılmıyor ama her yerde dezenfektanlar var" dedi.



Sahilde ailesiyle birlikte vakit geçiren Kazım Karabulut da, "Şu kalabalığı görünce insan korkuyor. Ankara’dan geliyoruz. Geçen sene de Bodrum’a gelmiştik ve beğenmiştik. Çok kalabalık ve herkes bizim gibi değil. Biz aile olarak tedbirlere uyuyoruz ve çekiniyoruz" şeklinde konuştu.