Ünlü sporcu hakkında şok iddialar: Beni evlilik vaadiyle kandırdı...

Tanıştığı eski futbolcu, teknik direktör ve spor yorumcusu Önder Deniz Kolgu'nun kendisini evlenme bahanesiyle kandırarak binlerce lira para aldığını ileri süren Z.U. adlı iş kadını, eski erkek arkadaşı hakkında dolandırıcılık ve tehdit suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığına şikayet dilekçesi veren Z.U. dolandırıcılık ve tehdit suçlarından yargılanmasını istediği eski futbolcu Önder Deniz Kolgu hakkında şu iddialarda bulundu;

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre; İş kadını Z.U. İstanbul'da eski futbolcu, teknik direktör ve spor yorumcusu Önder Deniz Kolgu ile tanıştı. İkilinin ilişkisi kısa süre sonra beraberliğe dönüştü. Kolgu bir süre sonra Balıkesirspor yardımcı antrenörü olarak çalışmaya başladı. Ayrı şehirlerde yaşayan Z.U. ile Kolgu daha seyrek görüşmeye başladı. İddiaya göre Kolgu kız arkadaşı Z.U.'ya kendisini olduğundan tamamen farklı biri gibi tanıtarak, Türkiye Futbol Federasyonunda görev yaptığını, çok varlıklı ve nüfuslu biri olduğunu, hatta birkaç yıl önce boşanmış olduğu karısına 18 daire verdiğini söyledi.

"EVLİLİĞİMİZİN ÖNÜNDE TEK ENGEL TEFECİLER"

Önder Deniz Kolgu, daha sonra ise Z.U.'yu annesi ve iki kızı ile tanıştırdı. Kolgu iddiaya göre Z.U. ile evlenmek istediğini ancak devamlı olarak tefeciler tarafından tehdit edildiğini, evlilik yolundaki tek engellerinin tefecilere olan borcu olduğunu söyledi. Evliliklerinin önünde tek engelin tefeciler olduğunu söyleyen Kolgu, tefecilere olan borcu bittiğinde evleneceklerini, çocukları olacağını, yuva kuracakları vadi ile Z.U.'nun gözünü boyadı. Genç kadın erkek arkadaşının vaatlerine inanarak kuracakları güzel yuva için erkek arkadaşının para taleplerini karşılamaya başladı.

"İNTİHAR EDECEĞİM"

Tefeciler tarafından ölümle tehdit edildiğini, maddi olarak şu an bu parayı ödeyemeyecek durumda olduğunu söyleyen eski futbolcu Kolgu, çaresizlikten intihar edeceğini söyledi.

"KIZLARIM HASTA"

Kolgu iddiaya göre tefecilere olan borcunun bittiğini söyledikten sonra bu kez küçük kızının kan kanseri olduğu, büyük kızının da akıl hastalığı olduğu ve tedavileri için paraya ihtiyacı olduğu bahanesiyle Z.U.'nun kapısını çaldı. Kızlarını ziyaret etmek isteyen Z.U.'ya ise ziyaretçi yasağı olduğu, mikrop almaması gerektiği, kapalı odada tutulduğu şeklindeki çeşitli bahanelerle engel oldu. Bir babanın evlatları üzerinden böylesi büyük yalanlar söyleyebileceğine inanamayan Z.U. Kolgu'ya para vermeye devam etti.

"MAAŞIM YATMADI"

Balıkesirspor Kulübü sonrası Erbaaspor, Kartalspor, Dardanelspor gibi kulüplerde çalışmaya devam eden Kolgu her defasında maaşını yatırmadıkları çocuklarına meyve sebze bile alamadığını belirterek para istemeye devam etti.

TEHDİTLERİNE MARUZ KALDI

2018'de ise nişanlancaklarını söyleyen Kolgu, genç kadından tüm bu süreçte binlerce lira para aldı. Babasından bile para isteyen erkek arkadaşını sorgulamaya başlayan Z.U. bu sefer Kolgu'nun tehdit ve şantajlarına maruz kaldığını ileri sürdü.

Kolgu'nun kendisine "çarparım, döverim, öldürürüm" "öldürülen kadınlar hak ettikleri için öldürülüyor" "çok konuşan kadın dayağı hak eder" şeklinde cümleler kurduğunu ileri süren Z.U. daha önceki eşinin yüzüne sandalye ile vurduğunu, kulak zarını patlattığını, daha önceki sevgililerine de şiddet uyguladığını söyleyerek kendisine gözdağı verdiğini iddia etti.