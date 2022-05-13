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Ünlü şarkıcının Rusya’dan kaçışı: Film olur

#Maria Alyokhina#Pussy Riot#Rusya
Ünlü şarkıcının Rusya’dan kaçışı: Film olur

Rus protest punk rock grubu Pussy Riot’un üyesi Maria Alyokhina, polis gözetiminde olmasına rağmen yemek dağıtan bir şirketin kuryesi kılığında Rusya’dan kaçtı.

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New York Times gazetesine konuşan Alyokhina, kaçış hikâyesi için “Kulağa bir casus romanı gibi geliyor. Ne yaptığımı hâlâ tam olarak anlamıyorum. Başardığım için çok mutluyum” dedi. Önce bir arkadaşı tarafından Belarus-Litvanya sınırına götürüldüğünü anlatan Alyokhina, Belarus üzerinden birkaç defa Avrupa Birliği (AB) topraklarına geçmeyi denediğini ancak başarısız olduğunu söyledi. Alyokhina daha sonra isimleri paylaşılmayan AB yetkilileri ve İzlandalı sanatçı Ragnar Kjartansson’un yardımıyla sınırı geçtiğini ve Litvanya’nın başkenti Vilnius’a geçtiğini aktardı.

‘KANUN KAÇAĞI’

İlk olarak 2012’de Moskova’daki Kurtarıcı İsa Katedrali’nde düzenledikleri protesto gösterileriyle Moskova yönetiminin dikkatini çeken ve hapis cezasına çarptırılan Alyokhina, defalarca tutuklanmasına rağmen Putin karşıtı eylemlerini sürdürdü. Son olarak nisan ayında Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşı eleştiren müzisyen ev hapsine alındı. Alyokhina, yetkililerin ev hapsini ihlal ettiği gerekçesiyle kendisini “kanun kaçağı” ilan etmesinin ardından ülkeden kaçmaya karar verdiğini söyledi.

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#Maria Alyokhina#Pussy Riot#Rusya

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