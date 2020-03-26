Ünlü profesöre büyük tepki... Attığı tweeti sildi

Bu durumun son örneğini ünlü İletişim Profesörü Ali Atıf Bir yaşadı. Bir'in, bugün özel bir bankanın önünde sıra beklerken çekip Twitter'dan paylaştığı fotoğrafın altına yazdığı mesajına sosyal medya üzerinden çok sayıda eleştiri mesajı geldi.



Bir sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Burası ... Şubesi. Yarım saattir insanları bu soğukta dondurup içeri almıyorlar. İçerde 3 kişi çalışıyor iş üretemiyor. (Banka adı) bütün ilişkilerimi gözden geçireceğim!!!" ifadelerini kullandı.

Bir’in paylaştığı bu mesajına sosyal medyadan çok sayıda tepki geldi. Gelen tepkilerde özellikle virüs salgınına karşı alınan önlemlerin gerekliliğine vurgu yapıldı.



Mesajlarda, toplumda örnek olan, yüksek eğitim seviyesine sahip bireylerin özellikle bu dönemde paylaşımlarına daha fazla dikkat etmesi gerektiğine dikkat çekilirken, kurumların kişileri sosyal statülerine göre ayırt etmeden aldığı önlemlerin doğru olduğu savunuldu.



Bir, çok sayıda gelen tepki üzerine attığı Tweeti herhangi bir açıklama yapmadan sildi.