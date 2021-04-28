Ünlü profesör şaşırtan araştırmayı anlattı: İyi bir uykudan sonra etkisi artıyor

100 yılık yaşam için 50 öneri kitabının yazarı Prof. Dr. Murat Aksoy, Fulya Soybaş’a pandemi sürecinde sağlıklı beslenmeyi, bağışıklığı yüksek tutmanın yollarını, vitaminlerin hayatımıza etkisini, aşıları, hangi aşıyı neye göre seçmek gerektiğini ve aşıların kısırlık yaptığı şeklindeki yanlış inanışları anlattı.

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